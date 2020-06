Setores que vão reabrir em Caucaia a partir de segunda devem adotar protocolo sanitário

Os setores da economia liberados a funcionar a partir da próxima segunda-feira (15) devem adotar protocolos de medidas sanitárias para impedir a propagação do novo coronavírus. As medidas seguem o decreto publicado pela Prefeitura de Caucaia nessa quarta-feira (10).

Entre as ações está a disponibilização de álcool 70% aos clientes e funcionários, preferencialmente em gel; uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscara de proteção facial, bem como de outros equipamentos de proteção individual que sejam indispensáveis ao trabalho seguro; impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas que não estejam usando máscaras; adotar regimes de trabalho e/ou jornada para empregados com o propósito de preservar o distanciamento social dentro do estabelecimento.

Alguns outros pontos da medida orientam sobre a preservação do distanciamento mínimo de 2 (dois) metros no interior do estabelecimento, a manutenção do ambiente arejado e higienizado. A organizar as filas dentro e fora dos estabelecimentos e o uso, preferencialmente, de meios digitais para a realização de reuniões de trabalho, assembleias e demais atividades que exijam o encontro de funcionários são outras orientações listadas.