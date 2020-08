Shopping de Fortaleza terá posto para coleta de sangue a partir da próxima semana

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, abre, na próxima terça-feira (11), um posto de coleta de sangue no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. A unidade funcionará no piso L2 até 11 de outubro. De segunda a sábado, o atendimento será das 12h às 21h30. Já aos domingos, das 13h às 21h.

A ação faz parte do projeto “Hemoce Perto de Você”, que tem como objetivo facilitar o acesso da população aos locais de doação de sangue. “Esse é nosso objetivo: aproximar, ampliar os locais de coleta para a doação ficar ainda mais acessível. A gente só tem a agradecer ao RioMar pela parceria que salva vidas”, destaca a diretora do Hemoce, Luciana Carlos.

Uma equipe composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem receberá os doadores no posto. O espaço tem capacidade para atender 60 pessoas por dia. Além de doar sangue, os voluntários poderão se cadastrar para doação de medula óssea. As ações são realizadas em parceria com o Instituto Pró-Hemoce, que viabiliza a estrutura dos postos de coleta.

“Ficamos muito orgulhosos em fazer parte disso, aproximando as pessoas da causa da doação de sangue e do cadastro de medula óssea, além de conseguirmos dar maior comodidade à população para doar”, explica o presidente do Instituto Pró-Hemoce – IPH, Ormando Rodrigues.

Parceria

A parceria entre o Hemoce e os shoppings do grupo JCPM em Fortaleza, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, acontece desde 2015. A iniciativa possibilitou, ao todo, o recebimento de 5.427 doações. “Para o RioMar Kennedy, é muito importante apoiar e contribuir com o Hemoce nesse gesto tão importante que é a doação de sangue que salva vidas. O posto no shopping facilita o acesso e incentiva o envolvimento da população nessa causa”, ressalta Patrick Garcia, superintendente do RioMar Kennedy.

Agende sua doação

Antes de sair de casa o Hemoce relembra que é importante realizar o agendamento da doação por meio do site ou pelos telefones: (85) 3101-2305 / (85) 3101-2296 (whatsapp). É possível escolher dia, local e o horário da doação.

Critérios básicos para doar

Para doar sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou por responsável legal, cuja cópia do documento oficial deve ser anexada. O termo está disponível para download no site do Hemoce.

Atendimento

O Hemoce realiza, diariamente, a coleta itinerante em Fortaleza e em outros municípios do Estado. Confira aqui o calendário do mês. As coletas externas correspondem, em média, a 44% do número de doações recebidas pelo hemocentro.

O sangue doado no Hemoce abastece mais de 480 unidades de saúde no Ceará, entre hospitais, policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e clínicas de hemodiálise.