Shopping não poderão operar drive-thru a partir desta próxima sexta-feira

O sistema de drive-thru realizado pelos shoppings em Fortaleza terá sua atividade suspensa a partir da próxima sexta-feira (8). A norma faz parte do decreto apresentado pelo governador Camilo Santana, que endureceu o isolamento social na Capital cearense.

Os shoppings Iguatemi, Del Paseo, North Shopping Fortaleza, Jóquei, Maracanaú e Via Sul aderiram ao modelo de drive-thru para contornar a redução de vendas durante o Dia das Mães. O chefe do Executivo estadual, contudo, reforçou que as medidas foram tomadas para proteger vidas no Ceará durante o combate à pandemia do novo coronavírus.

O governador ainda citou que a taxa de ocupação dos leitos no Estado estão perto do limite, passando dos 90% e que reduzir o fluxo de pessoas poderia ajudar a aliviar a demanda pelas unidades hospitalares.”Isso é importante para que o sistema de saúde no Estado possa