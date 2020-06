Sinal amarelo: pesquisa revela que 3 em cada 10 jovens pensam em largar escola após pandemia do coronavírus

Uma pesquisa promovida pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com várias entidades da sociedade civil, revela um dado preocupante na área da educação do País: o levantamento, realizado entre os dias 15 e 31 de maio, ouviu, por meio de questionário on-line, 33.688 estudantes e revelou que sete em cada dez jovens relataram piora no estado emocional durante a pandemia, 28% pensam em não voltar à escola quando acabar o distanciamento social e metade cogita desistir do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A pesquisa, denominada ‘Juventudes e a pandemia do coronavírus”, revela aspectos preocupantes: os dados do levantamento mostram que o medo da infecção, o desemprego, a dificuldade de adaptação ao ensino virtual e até o aumento da depressão tornaram-se marcas comuns entre jovens de 15 a 29 anos.

A pesquisa apresenta, também, pontos considerados positivos: entre esses pontos, de acordo com a pesquisa, está a valorização da ciência e da saúde – 96% consideram importante descobrir uma vacina para o combate à Covid-19, e 85% querem ter acesso a testes que confirmem imunidade ao vírus.

Os jovens que responderam ao questionário manifestaram expectativas de que as restrições estabelecidas em tempos de distanciamento social sirvam como aprendizado de que é possível investir em trabalho remoto, o que poderia gerar novos empregos para quem mora afastado dos grandes centros urbanos.

EVASÃO, UMA PREOCUPAÇÃO

A gerente de Pesquisa e Avaliação da Fundação Roberto Marinho, Rosalina Soares, destaca, em declaração ao Jornal O Globo, que, à época do levantamento, 40% dos jovens entrevistados ou de suas famílias já haviam solicitado auxílio financeiro para o governo.

‘’A Base Nacional Comum Curricular estabelece que o conhecimento dialogue com a vida. Os jovens estão pedindo um conteúdo que os ajude a lidar com a pandemia, porque estão emocionalmente cansados’’, destaca Rosalina, ao considerar que a evasão escolar é uma ameaça real, porque um dos aspectos que faz o jovem abandonar os estudos é quando ele perde o vínculo com o educador e a turma, e isso está ocorrendo durante a quarentena.

PESQUISA E PARCERIA

A pesquisa foi promovida pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), em parceria com a rede Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial.