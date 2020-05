Sindicato planeja retorno de parte das aulas presenciais de escolas particulares no dia 17 de julho

Com o anúncio do plano de retomada do Governo do Estado do Ceará, em meio à pandemia do novo coronavírus, vários setores já se preparam para voltar aos atividades como antes. Na área da educação, parte das aulas presenciais em escolas particulares deve retornar no próximo dia 17 de julho, segundo revela o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE), Airton Oliveira, se confirmado o relaxamento do isolamento social atualmente em vigor.

O governador Camilo Santana prevê iniciar retomada de atividades em 1º de junho se a curva de casos de Covid-19 estabilizar.

No dia 17 de julho, voltarão às escolas o ensino infantil, 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental I, e 3º ano do ensino médio. De acordo com o presidente da Sinepe-CE, a prioridade de retorno das séries iniciais se dá devido à reabertura da atividade econômica no Estado.

“Com as primeiras fases do plano de retorno das atividades, os pais precisam trabalhar. E é esse público menor que os pais não tem com quem deixar em casa, além de serem aqueles com o menor número de casos de Covid-19″, afirma Airton Oliveira que acrescenta que as demais séries continuariam com aulas remotas até agosto.