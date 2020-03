Sine Municipal de Caucaia tem 75 vagas; 23 são para vendedor pracista

O Sine Municipal de Caucaia dispõe nesta quarta-feira (18/3) de 75 vagas de emprego para quem deseja retornar ao mercado de trabalho. Nove delas são destinadas a pessoas com deficiência e uma é exclusiva para quem tem Ensino Superior.

A função que oferece mais oportunidades é a de vendedor pracista, com 23 postos em aberto, seguida de representante comercial autônomo, com dez vagas, e costureira em geral, com oito vagas.

Todas as 75 oportunidades exigem experiência. Em alguns casos, há a necessidade de comprovação dessa experiência.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine é vinculado.

É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho. Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial.

Confira.

Vendedor pracista: 23 vagas.

Representante comercial autônomo: 10 vagas.

Costureira em geral: 8 vagas.

Fiel de depósito: 7 vagas.

Açougueiro: 5 vagas.

Encarregado de supermercado: 2 vagas.

Assistente de logística de transporte: 1 vaga.

Auxiliar de cozinha: 1 vaga.

Auxiliar de marceneiro: 1 vaga.

Auxiliar de pessoal: 1 vaga.

Chefe de depósito: 1 vaga.

Cozinheiro geral: 1 vaga.

Desenhista técnico: 1 vaga.

Eletricista de iluminação pública: 1 vaga.

Eletricista de instalação de veículos: 1 vaga.

Encarregado de açougue: 1 vaga.

Encarregado de frios: 1 vaga.

Fibrador (fabricação de fibra de vidro): 1 vaga.

Marceneiro: 1 vaga.

Marceneiro de móveis: 1 vaga.

Mecânico de manutenção de máquinas industriais: q vaga.

Mecânico de suspensão: 1 vaga.

Motofretista: 1 vaga.

Modelista: 1 vaga.

Operador de jato de água em minas: 1 vaga.

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins: 1 vaga.

Técnico em Saúde Bucal: 1 vaga.