Sine Municipal de Caucaia tem funcionamento e serviços alterados até o fim do mês

O Sine Municipal de Caucaia funcionará até o fim de março em caráter diferenciado por conta da pandemia do novo coronavírus. Para evitar a inserção e proliferação da doença na cidade, o equipamento suspenderá pelas próximas duas semanas as atividades de dois programas: o Setem nas Comunidades e o Sine Itinerante.

Além disso, os atendimentos presenciais na sede do Sine serão feitos preferencialmente após agendamento por telefone ou e-mail. Atendimentos sem agendamento serão restritos a 30 por dia, mediante distribuição de senhas.

“Recomendamos aos demais usuários a utilização de plataformas virtuais de atendimento, quais sejam: portal Emprega Brasil e os aplicativos para dispositivos móveis ‘Sine Fácil Trabalhador’ e ‘Sine Fácil Empregador’”, detalha o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, José Morais Rocha, em ofício circular expedido nesta quarta-feira (18/3).

Usuários do Seguro Desemprego terão atendimentos mantidos conforme agendamento feito pelo e-mail segurodesemprego@setem.caucaia.ce.gov.br. Já as atividades internas e administrativas, assim como o atendimento do Balcão do Empreendedor, não sofrerão alteração.

“Essas medidas visam garantir a saúde de todos, usuários e trabalhadores, das nossas unidades de atendimento e podem ser alteradas conforme orientação de órgãos superiores”, acrescenta o secretário José Morais Rocha.