Sine Municipal realiza atendimento remoto para solicitação de seguro-desemprego, oferta e captação de vagas

Durante a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza suspendeu as atividades presenciais nas unidades do Sine Municipal. No entanto, para auxiliar os trabalhadores que precisam solicitar o seguro-desemprego, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), disponibiliza atendimento remoto pelo e-mail institucional sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br e pelo telefone (85) 3105-3712.

Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados pelo Sine, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online. O trabalhador poderá conversar diretamente com um atendente, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema.

O requerimento do seguro-desemprego pode ser feito pelo site do Ministério da Economia (https://www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego), ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS). O benefício é concedido ao trabalhador demitido sem justa causa e pode ser solicitado de 7 a 120 dias após a demissão.

*Com informações da Prefeitura de Fortaleza