Sistema Cicloviário de Fortaleza comemora 10 anos de criação em setembro e atinge 300 km de ciclovias

O Sistema Cicloviário completa 10 anos, em setembro deste ano e a Prefeitura de Fortaleza comemora com a expansão da rede que hoje atinge cerca de 299,4km de ciclovias espalhadas por toda a cidade.

Sobre o sistema

O sistema que foi criado em 24 de setembro de 2010, pela Lei n° 9701, visa incentivar o uso de bicicletas no transporte da cidade e sua contribuição para o desenvolvimento de mobilidade sustentável.

O sistema, no entanto, só iniciou sua consolidação a partir da criação do Plano Diretor Cicloviário Integrado de Fortaleza (PDCI), em 2015, no qual regula e ordena as ações cicloviária de toda a cidade com políticas de atuação e gerenciamento de obras nessa área.

A previsão é que a cidade atinja 524km em 2030. Atualmente, 56% desse total já foi alcançado.

(*) Com informação CMF