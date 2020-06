Sistema prisional do Ceará recebe 300 mil máscaras e testes do Departamento Penitenciário Nacional

A Secretaria da Administração Penitenciária recebeu a doação de aproximadamente 300 mil máscaras e quase 4 mil testes para Covid-19 do Departamento Penitenciário Nacional. O material doado se junta à produção própria do sistema prisional do Ceará que já ultrapassou a marca de 100 mil máscaras produzidas por internos e internas.

O diretor de Polícias Penitenciárias do Depen, Sandro Abel, comenta sobre a doação.

Desde o início da pandemia nós articulamos na orientação dos servidores prisionais em relação ao combate e prevenção do Covid-19. Dentre essas medidas, está a aquisição de insumos para todas as unidades da Federação, declara.

O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, ressalta a importância da doação realizada pelo Depen.

Os testes e máscaras são fundamentais na luta contra a COVID-19. Todos os nossos internos são protegidos por máscaras. Elas protegem e salvam vidas. Além da proteção facial, o sistema prisional do Ceará é o que realiza mais testes dentre as unidades da Federação. Os testes são valiosos para o rastreamento e identificação do problema, destaca Mauro.

Além da doação direta do Depen, a SAP tem o objetivo de chegar a 1 milhão de máscaras produzidas dentro das unidades prisionais até o final de 2020.

Nós estamos preservando a saúde de todos. Nós produzimos 100 mil máscaras por mês, e pretendemos fechar 1 milhão de produção de máscaras até dezembro, afirma o secretário da Administração Penitenciária.

Sandro Abel destaca que a doação reforça ainda mais a prevenção dentro das unidades prisionais, algo que a SAP já realiza desde o início da pandemia do Novo Coronavírus.

Além das máscaras, nós também doamos material de EPI´s, um complemento para o que o Estado já desenvolve desde o início dessa crise, conclui.

A importância do uso de máscaras

O uso da máscara salva vidas. Essa lógica referendada pelas autoridades de saúde é crucial para o combate ao Coronavírus. É nessa questão que a Ouvidora Nacional dos Serviços Penais do Depen, Cintia Ragel, fala da importância da doação realizada ao sistema prisional do Ceará.