Site Coronavírus oferece informação acessível a partir de ferramenta VLibras

A ferramenta VLIBRAS no Site Coronavírus oferecer maior acessibilidade e possibilidade de inclusão a pessoas com deficiência auditiva para acessarem informações sobre o coronavírus.

Realizada por meio da Coordenadoria de Políticas em Gestão de Cuidado (Cogec) da Sesa e a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), a iniciativa surgiu com a proposta de facilitar o acesso às informações do hotsite a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O VLIBRAS já encontra-se disponível no site em fase de teste. Ao acessar coronavirus.ceara.gov.br, o usuário poderá acionar a ferramenta no canto direito da tela. Depois, basta selecionar o texto. O avatar sinalizará o que está escrito automaticamente, convertendo o texto escrito para a língua de sinais.

Lançado em março de 2020 pelo Governo do Ceará, o hotsite Coronavírus disponibiliza para a população e profissionais de saúde uma série de informações sobre a Covid-19. Todo o conteúdo é atualizado diariamente por equipes da Sesa e da ESP/CE, baseado em orientações do Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

*Com informações do Governo do Estado do Ceará