“Situação não muito tranquila”, diz Beto Almeida sobre investigação e denúncias envolvendo o prefeito de Granjeiro

“Uma questão política que vai além, porque tem um crime, um crime de natureza política” – afirmou o jornalista Beto Almeida nesta terça-feira (19) dentro do Bate-Papo político ao comentar o cenário no município de Granjeiro, Ceará, onde o atual prefeito é acusado de ser o responsável juntamente com o seu pai pela morte do ex-prefeito João Gregório, o “Joaõ do Povo”.

Na Câmara Municipal da cidade há um parecer que apura as denúncias e disciplina a cassação de mandato do prefeito Ticiano, que é o principal suspeito pelo assassinato do prefeito à época João Gregório no dia 24 de dezembro de 2019. Além disso, o documento também contém denúncias de superfaturamento dos valores de contratos de empenho feitos pela prefeitura nessa gestão atual de Ticiano.

“A situação dele não é muito tranquila”, diz Beto Almeida sobre o fato de que o atual prefeito possui apenas 3 vereadores que o apoiam na casa legislativa. Sobre a investigação, os vereadores tentaram acessar o inquérito da polícia civil, contudo, o processo corre em segredo de justiça e por isso não foi disponibilizado. Apesar disso, o delegado responsável pelo processo afirmou que a investigação aponta, de fato, para Ticiano e seu pai Vicente Félix como os principais suspeitos.