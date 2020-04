Sobe para 1.268 número de casos confirmados de coronavírus no Ceará

Segundo dados atualizados às 9h15 desta quarta-feira (8) pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) o número de mortes pelo novo coronavírus no estado subiu para 42 e um salto de 1.188 para 1.268 no registro de casos confirmados da doença, 80 casos a mais confirmados.

Houve um aumento de duas mortes em relação ao último boletim, divulgado na terça-feira (7), quando foram contabilizados 40 óbitos pela doença. A maior parte dos casos fica concentrada em Fortaleza (1.121), que ontem registrava 1.053 infectados.