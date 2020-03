Sobe para 125, casos confirmados de coronavírus no Ceará

O Ceará já registra 125 casos do novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria da Saúde (Sesa) divulgado neste domingo (22). No último boletim divulgado nesse sábado (21), o estado registrava um total de 84 casos, com as novas confirmações o estado apresenta um aumento de 41 casos da doença.

A capital Fortaleza segue tendo a maior concentração de casos de paciente com a Covid-19 com 116 pessoas infectadas. Em seguida aparecem as cidades de Aquiraz (5), Sobral (1), Fortim (1) e Juazeiro do Norte (1). Um paciente de São Paulo foi diagnosticado com a doença no Ceará.

Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde anunciou neste domingo 1.546 casos confirmados e 25 mortes.