Sobral: Centro Histórico é modernizado e terá rede elétrica subterrânea

Com as obras já iniciadas, o Centro Histórico de Sobral passará a ter rede elétrica subterrânea. A obra, realizada em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fará a substituição da rede aérea existente por uma nova rede de média e baixa tensão subterrânea.

Além do elemento estético, a intervenção pretende ainda, por meio de tecnologias de automação, melhorar o fornecimento de energia do local, evitando sobrecargas e oscilações de energia no município. A tecnologia que será empregada só existe atualmente no Estado em Jericoacoara, no litoral oeste.

A área do centro histórico, composta por 1.247 imóveis, foi tombada como Patrimônio Nacional pelo Iphan, em 12 de agosto de 1999. A obra, que conta com 50 profissionais para a sua execução, contará com melhorias, como evitar sobrecargas e oscilações de energia no município. Com um aumento de 50% da capacidade de carga, que passará de 1,2 MVA para 1,8 MVA, a obra pretende modernizar a região urbana do município, mantendo a arquitetura histórica e valorizando o espaço público