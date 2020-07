Sobral: pediatria do Hospital Regional Norte mantém funcionamento com medidas de prevenção à Covid-19

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Regional Norte (HRN), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, reorganizou os fluxos de atendimento em vários setores da unidade.

Na Emergência Pediátrica, que é referência para média e alta complexidade, o atendimento está regularizado, com todas as medidas de prevenção voltadas à segurança do paciente.

“Contamos com as precauções em todas as etapas do atendimento, desde a classificação inicial até a assistência direta. Além disso, temos equipes individualizadas para cada espaço”, explica a coordenadora de enfermagem da emergência pediátrica, Jéssica Pacheco.

Em maio, ainda como medida preventiva, o acesso à emergência pediátrica do Hospital Regional Norte passou a ser pela Avenida John Sanford, 1505.

“Estas mudanças visam adequar e melhorar o atendimento aos nossos pacientes, além de organizar os fluxos de acolhimento e internação”, destaca o diretor-geral do HRN, Daniel Hardy Melo.

Devido à pandemia, os cuidados dispensados aos pacientes se iniciam a partir da classificação entre sintomas respiratórios e não respiratórios. O atendimento aos dois perfis acontece em consultórios específicos.

Em casos mais graves, os pacientes seguem para reanimação (respiratória ou não respiratória) ou intermediária (respiratória ou não respiratória). Além disso, profissionais de saúde contam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para cada tipo de assistência necessária.

(*) Com informação Governo do Estado do Ceará.