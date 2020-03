Sobral: Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente informa como será realizado o atendimento ao público até o dia 31 de março

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informa que a suspensão de atendimento presencial ao público até o dia 31 de março se estende à Casa do Contribuinte e à Central de Atendimentos no Vapt-Vupt. A medida atende ao Decreto Municipal nº 2371, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos da administração municipal, diante da situação de pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Atendimentos para os serviços de fiscalização e de licenciamento, no entanto, serão feitos excepcionalmente por telefone:

Fiscalização – (88) 3677-1242

Alvará de Funcionamento – (88) 3677-1230

Alvará de Construção e Parcelamento do Solo – (88) 3677-1176