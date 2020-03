Sobral suspende entrada de carros de horário no município para minimizar aglomerações

A entrada de carros de horário em Sobral está suspensa desde às 0h deste sábado (21), segundo nota da Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT) do município. A informação foi divulgada em uma rede social do prefeito de Sobral, Ivo Gomes na noite dessa sexta-feira (20).

Segundo a nota, a medida preventiva busca minimizar a aglomeração de pessoas e a consequente proliferação do novo coronavírus, atendendo aos decretos da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado do Ceará. Ainda de acordo com a publicação, guardas municipais realizarão ações de orientação e fiscalização para garantir o cumprimento da medida.

Dentre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus publicadas no Diário Oficial do município na última quinta-feira (19), está a interrupção da:

“operação do serviço de transporte rodoviário municipal e intermunicipal de passageiros, regular e complementar, escolar e universitário, excetuada a entrada de pessoas que venham a trabalhar nos locais com funcionamento permitido e em horários a serem determinados pela Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Segurança e Cidadania, iniciando a partir da zero hora do dia 23 de março de 2020, prazo para as empresas de transporte rodoviário se ajustarem às novas medidas”.

A partir deste sábado (21) também fica interrompida a operação do serviço metroviário.