Sobre Coronavírus, médico Henrique César recomenda: “devemos ter cuidado sim, mas não pânico”

O Corovírus é uma novidade? Segundo o médico e professor universitário Henrique César, o vírus já é conhecido há muitos anos. Henrique explica que os primeiros coronavírus foram isolados em 1937 e em 1965, o vírus que apresentava uma forma de coroa quando observado no microscópio, ganhou o este nome.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (3), Henrique esclareceu que a maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a contrair o vírus.

O vírus tem se espalhado por várias regiões do mundo, mas até o momento o Ceará não possui casos confirmados da doença.

Confira na íntegra o comentário do médico e professor universitário Henrique César: