Sobre para 17 o número de açudes sangrando no Ceará, aponta Cogerh

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) elevou o número de açudes sangrando no Estado do Ceará para 17 nesta sexta-feira, conforme monitoramento regular. O Açude Gomes, localizado no município de Mauriti, na Região do Cariri, transbordou com 100.26% de volume atingido.

Cerca de 23 reservatórios de todos os que são acompanhados pela Companhia estão com a capacidade acima de 90%. Apesar disso, existem 89 açudes que estão com volume inferior a 30%, conforme observado no portal Hidrológico do Ceará.

De acordo com o informe diário da Cogerh, foram registrados aportes em 90 reservatórios, com destaque para os açudes Angicos, Aracoiaba, Araras, Arneiroz II, Ayres de Sousa, Banabuiú, Castanhão, Caxitoré, Cedro, Edson Queiroz, Figueiredo, Frios, Jaburu I, Orós, Pedras Brancas, Pentecoste e Taquara. O aporte permitiu que o açude Flor do Campo deixasse o volume morto.

Entre os principais reservatórios que abastecem o Estado, o açude Castanhão, na bacia do Médio Jaguaribe, está com 3.04% da capacidade total de armazenamento. Enquanto o açude Orós, no alto Jaguaribe, tem 4.75 % de volume. Já o Banabuiú, na bacia de mesmo nome, registra 6.11 %.