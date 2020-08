Solicitação e renovação de alvará sanitário podem ser realizadas pela internet

A Vigilância Sanitária do Estado, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), disponibiliza na internet a partir desta segunda-feira (3), o formulário para solicitação de alvará sanitário, essencial para o funcionamento de um estabelecimento. Com o novo serviço, será possível fazer a renovação do registro ou requisitar o documento para o início do funcionamento de uma empresa de forma online.

A coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado, Dolores Fernandes, ressalta que a novidade traz inúmeros benefícios para a população cearense, como segurança e agilidade.

“Serão várias vantagens e impactos na qualificação da ação da Vigilância Sanitária. O serviço de solicitação de alvará sanitário online é importante, pois vem trazer um grande impacto que vai facilitar todo o processo de trabalho. Além desse módulo de solicitação, teremos também a análise do processo em relação ao alvará sanitário”, explica Dolores.

A Vigilância também disponibilizará formulários para solicitação de dispensa de registro de produtos e de análise de projetos arquitetônicos. As ações fazem parte da Plataforma de Modernização da Sesa, lançada em agosto de 2019 com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde. O novo serviço representa um avanço no trabalho prestado pela Vigilância Sanitária e vai colaborar para reforçar as medidas de prevenção à Covid-19.

Confira os links:

Solicitação de alvará sanitário inicial: clique aqui

Solicitação de renovação de alvará: sanitário, clique aqui

Solicitação de análise de projetos arquitetônicos, clique aqui

Solicitação de dispensa de registro de alimentos, clique aqui

Acompanhamento de solicitações, clique aqui

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará