Solidariedade: Instituto Pró-Hemoce lança campanha online para incentivar doação de sangue durante pandemia

Com o objetivo de alertar e conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, o Instituto Pró-Hemoce (IPH) está lançando uma campanha online em comemoração ao Movimento Junho Vermelho, que acontece em todo o País. Para tentar engajar mais pessoas ao movimento, o IPH preparou uma série de ações em seus canais digitais durante todo o mês.

Evandro Catro, diretor-executivo do IPH, conta que a maior causa do instituto é apoiar e incentivar a doação de sangue e o cadastro de medula. Segundo o diretor, a ideia da campanha online surgiu como adaptação ao período de isolamento social. Dessa forma, equipe decidiu investir no digital para fortalecer a corrente.

O Junho Vermelho é uma iniciativa nacional criada em 2015 pelo Movimento Eu Dou Sangue. O mês foi escolhido por conta do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho e por conta do clima mais frio, em alguns locais do Brasil, neste período do ano, o que tende a diminuir o número de doações.