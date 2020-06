SSPDS acompanha operações de fiscalização do decreto estadual em Itarema e Itapipoca

Mais duas cidades do Interior Norte receberam visitas do secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, e do comandante geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Alexandre Ávila. Itarema e Itapipoca, cidades da Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), estão na lista das cidades que passaram a adotar medidas rígidas de isolamento social no Estado desde o dia 1º de junho. As visitas dessa quarta-feira (3) tiveram o objetivo de acompanhar as fiscalizações do decreto governamental, que são realizadas com as forças da segurança pública do Estado em conjunto com os órgãos municipais.

“Viemos hoje aqui às cidades de Itarema e Itapipoca, a fim de verificar in loco as ações da segurança pública no cumprimento do decreto estadual do governador Camilo Santana, que definiu o isolamento social rígido para as sete cidades da Região Metropolitana e Interior Norte do Estado. Estamos acompanhando as barreiras físicas montadas e também o trabalho volante da Polícia na cidade. Itarema, que há pouco mais de um mês recebeu o reforço de um pelotão do Raio também para melhorar a segurança pública da cidade”, detalhou André Costa, enquanto visitava as barreiras policiais montadas na cidade de Itarema.

Devido à necessidade de implementar ações mais rígidas em municípios que sofreram um aumento de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado estendeu as medidas de isolamento social rígido da Capital para os municípios de Acaraú, Camocim, Caucaia, Itapipoca, Itarema, Maracanaú e Sobral, todos localizados nas regiões Norte e na Grande Fortaleza. Por esta razão, a atuação dos profissionais da segurança pública ganhou um reforço nas ações de conscientização e orientação dos moradores, bem como no controle de veículos nas barreiras das cidades.

André Costa destaca ainda que o trabalho policial acontece nas principais vias das cidades no intuito de colaborar com as ações dos municípios para o cumprimento de medidas estabelecidas nos decretos locais e estaduais. “Estamos acompanhando e verificando algumas pendências, o que é necessário, algum ajuste que precisa ser feito, para que a gente possa realmente fazer uma atuação eficiente de controle dos comércios que podem estar abertos, de evitar aglomerações nas ruas, de exigir e cobrar o uso de máscaras pela população e, dessa forma, evitar o crescimento acelerado da doença. Poder então fazer com que o sistema de saúde tenha capacidade de dar o devido atendimento aos doentes e assim conseguirmos salvar vidas”.

Na linha de frente de atuação para o cumprimento dos decretos estaduais, o trabalho da Polícia Militar tem sido fundamental nas barreiras sanitárias e nas operações de enfrentamento contra o novo coronavírus (Covid-19). “Nosso objetivo é verificar as operações que estão sendo desenvolvidas nessas cidades, bem como verificar a situação de trabalho da tropa, possíveis demandas relacionadas a equipamentos de proteção individual e acompanhar o trabalho dos policiais. A presença do comando da PM nos locais onde estão sendo realizadas as operações é extremamente importante porque traz uma proximidade maior entre o comando e a tropa. Já estivemos em Caucaia, Maracanaú e devemos visitar ainda outras cidades”, revela o comandante geral da PMCE, coronel Alexandre Ávila.

Videomonitoramento

Além do efetivo policial nas ruas, as cidades de Acaraú, Camocim, Caucaia, Itapipoca, Maracanaú e Sobral contam com apoio remoto de câmeras do sistema de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS. As imagens geradas pelos equipamentos auxiliam nas ocorrências, permitindo agilidade no atendimento policial, monitorando as ações nas principais vias das cidades e inibindo a prática de ações criminosas ou que violem as recomendações sanitárias adotadas pelos municípios.

Denúncias

A população pode ajudar nas ações de combate ao novo coronavírus. Além de cumprir as medidas de isolamento, as pessoas podem denunciar condutas que desrespeitem o Decreto Estadual n° 33.574. As informações podem ser repassadas para o número 190. O sigilo é garantido.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará