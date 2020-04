SSPDS e Prefeitura de Fortaleza distribuem 10 mil máscaras aos profissionais de segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) entregou 10 mil máscaras reutilizáveis aos agentes da segurança pública do Estado. As máscaras são itens essenciais na prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), porque servem de barreira física ao patógeno. A distribuição foi feita para as quatro vinculadas do sistema estadual de segurança. Os materiais, entregues na última terça-feira (29), são fruto de uma doação feita pela Prefeitura de Fortaleza. O montante de hoje faz parte de outras 10 mil máscaras já repassadas aos profissionais da segurança pública do Ceará.

Essa é a segunda vez que as proteções reutilizáveis são entregues em menos de uma semana, também por meio de uma parceria com a Prefeitura. Na última sexta-feira (24), foram repassadas outras 10 mil máscaras, totalizando 20 mil itens em menos de uma semana. Até agora, já foram distribuídas 14 mil unidades para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), 2.800 para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE); duas mil para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE); e 1.200 para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O repasse se soma às aquisições próprias feitas pela pasta durante o período da pandemia. Isso porque a SSPDS também entregou 10 mil máscaras laváveis de uso pessoal confeccionadas em malha dupla e 100% algodão para a proteção dos homens e mulheres que atuam na segurança pública. Atualmente, dois processos para a compra do mesmo item e com as mesmas especificações estão em andamento.

As entregas, que deverão ocorrer em breve, reforçarão ainda mais as medidas adotadas pela pasta, que objetivam a preservação da saúde dos profissionais de segurança pública no Estado. A previsão para os próximos dias é chegar a um total de 80 mil máscaras aos servidores, oriundos de aquisição própria da Secretaria e fruto de doações.

Cuidados com a máscara reutilizável

O Ministério da Saúde orienta que o uso da máscara deve ser individual e sua utilização não deve ultrapassar as duas horas. É importante reforçar que o usuário sempre deve portar uma sacola para guardar a proteção quando for trocá-la. Após o uso, a máscara deve ser deixada de molho por dez minutos com água sanitária. Após a higienização, o agente poderá utilizá-la novamente e seguir as orientações de uso.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará