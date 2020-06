Startup incubada no Nutec é selecionada para ajudar no combate à Covid-19

A startup Canteiro, através do seu projeto Sanitat, está entre as empresas classificadas no edital de apoio à inovação para combate ao coronavírus do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). A empresa, que faz parte do Programa de Incubação do Nutec “Você, Empreendedor!”, foi selecionada em quarto lugar pelo Banco do Nordeste (BNB).

De acordo com o projeto Sanitat, será implementado um sistema de biogás no município de Horizonte (CE), com investimento da ordem de R$ 272.100,00. Através de biodigestores, as comunidades isoladas e as comunidades rurais poderão ter acesso ao saneamento básico. Serão mais de 40 famílias beneficiadas.

“O biodigestor trata o esgoto e ainda gera energia, além de diminuir a poluição na região, ajudando o meio ambiente, diminuindo as chances de doença”, explica Ênio Girão, gestor e sócio administrativo da Canteiro.

O biodigestor criado pela startup dispensa energia elétrica, é compacto, ou seja, não precisa de muito espaço para a sua instalação, e autônomo, por meio de um software as famílias poderão monitorar o uso do equipamento.

“Todos os dias temos aprendido com o Ênio. Desde o início das mentorias percebemos o alto nível de maturidade da equipe que enriquecem as discussões do grupo. Comemoramos ’em família’ quando soubemos desse resultado positivo da Canteiro”, comemora o coordenador da incubadora do Nutec, Eduardo Lima.

No projeto Sanitat, o Laboratório de Resíduos Sólidos e Efluentes (Larse) fará os testes para certificar a qualidade do biogás produzido pelos biodigestores através do tratamento de esgoto. Além disso, a autarquia realizará também a calibração dos equipamentos. O projeto Sanitat tem um propósito ambiental e de bem-estar para a população afetada.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará