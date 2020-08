Sua dúvida, nosso compromisso: “Jornal Alerta Geral” esclarece questionamentos de ouvintes e internautas sobre auxílio emergencial e saques do FGTS

Os benefícios liberados pelo governo federal com o intuito de minimizar os impactos na renda do trabalhador brasileiro devido a retração econômica causada pela pandemia ainda geram dúvidas e ansiedade naqueles que aguardam a aprovação da solicitação para usufruírem do dinheiro. Sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira, o Jornal Alerta Geral cumpre à risca seu compromisso de levar esclarecimento sobre essas questões a todos os cearenses.

Especialista em Direito Previdenciário, o professor Thiago Albuquerque marca presença como convidado especial do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, e responde a várias dúvidas no campo do seguro social, mas também no âmbito dos benefícios governamentais como auxílio emergencial e saque do FGTS. Para muitos, a realidade é dura, com recusas e demora na liberação dos recursos, mas Thiago aponta a obstinação como caminho a ser traçado.

Na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, a ouvinte Adriana detalha que sua irmã foi aprovada no auxílio emergencial e que seu irmão também fez o cadastro colocando o endereço de seu pai, que também foi aprovado para receber o benefício. Sua dúvida surge porque seu pai é pensionista e aposentado, por isso ela pergunta se os benefícios dele podem ser prejudicados.

Outra dúvida que chega sobre auxílio emergencial é da Sandra, de Icó. Ela explica que deu entrada no salário maternidade e pergunta se tem direito ao auxílio emergencial, pois uma prima dela deu entrada no salário maternidade e já está recebendo o auxílio emergencial, porém encontra-se com medo de retirar o dinheiro do salário maternidade.

Diretamente de Coreaú, a ouvinte Raimunda diz que está retirando o auxílio emergencial, mas pontua que sofreu um problema de hérnia de disco e que deu entrada no auxílio doença, tendo já sido aprovado. Sua dúvida é se ela pode continuar retirando o auxílio emergencial ou se há algum risco de prejuízo para o seu auxílio doença caso ela fique com os dois.

REDE A SERVIÇO DOS SEGURADOS

