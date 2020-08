Sucessão em Fortaleza: Wagner sela aliança com oito partidos e articula apoio do PSDB e MDB

O principal bloco partidário de oposição ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, liderado pelo pré-candidato do PROS, Capitão Wagner, já reúne oito siglas: além do PROS, o grupo atraiu o PTC, Podemos, Republicamos, PMB, PMN, PSC e Avante.

Representantes das agremiações participaram, nessa segunda-feira (3), ao lado do Capitão Wagner, do lançamento de um manifesto denominado Eleições Limpas.

Os articuladores da pré-candidatura de Wagner costuram uma aliança com o PSDB, que insiste com o nome do ex-deputado estadual Carlos Matos. Se retirarem a pré-candidatura de Carlos Matos, os tucanos se inclinam mais para uma aliança com o candidato a ser lançado pelo PDT.



Os pedetistas estão na fase de debate entre os cinco pré-candidatos a prefeito – Idilvan Alencar, José Sarto, Salmito Filho, Ferrúcio Feitosa e Samuel Dias. O indicativo é que, dessa lista, seja escolhido o nome para a disputa pela Prefeitura.



Com expressivo tempo na propaganda de rádio e televisão, o MDB está dividido entre o lançamento de uma candidatura própria e a construção de uma aliança. O capitão Wagner tem esperança de conquistar o MDB. O mesmo desejo é, também, da pré-candidata do PT, Luizianne Lins.

A disputa pela Prefeitura da Capital ainda tem como pré-candidatos o deputado federal Célio Studart, do PV, e o deputado estadual Heitor Férrer, do Solidariedade.