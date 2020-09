Sucessão em Tauá: Domingos Filho perde apoio do PT, aliado histórico dos últimos 20 anos

O grupo do presidente da Executiva Estadual do PSD, Domingos Filho, que tem a deputada estadual Patrícia Aguiar como pré-candidata à Prefeitura de Tauá, perdeu, nessa segunda-feira, o apoio do PT, um aliado histórico que o acompanha há 20 anos. O PT realiza, nessa quarta-feira, a Convenção Municipal para oficializar a coligação com o DEM que lançará o prefeito Fred Rego à reeleição. Fred é sobrinho do ex-deputado estadual Idemar Citó e assumiu a Prefeitura em 2018 após o então prefeito Carlos Windson ser cassado por má utilização de recursos da educação.

O deputado federal José Nobre Guimarães e o presidente da Executiva Estadual do DEM, Chiquinho Feitosa, fizeram uma costura nos últimos 20 dias que passou, também, por outros municípios e pelo Palácio da Abolição. Com o acordo, a vaga de vice na chapa de Fred Rego será ocupada pela ex-secretária Municipal de Planejamento e presidente do Diretório do PT em Tauá, Socorro Almeida.

Os primeiros movimentos deflagrados ao final do mês de agosto, entre lideranças estaduais do PT e do DEM, geraram preocupação ao ex-vice-governador Domingos Filho, que contava como certa a permanência do histórico aliado no grupo de partidos que dá sustentação à pré-candidatura de Patrícia Aguiar.

A evolução dos entendimentos provocou, porém, uma fissura no bloco partidário articulado por Domingos que tenta voltar à Prefeitura de Tauá – o grupo administrou o Município por quatro mandatos consecutivos – três, com Patrícia, e um, com Odilon Aguiar. Em 2016, Patrícia perdeu a reeleição para Carlos Windson que, dois anos após empossado, foi afastado do cargo por irregularidades administrativas.

Domingos tentou conter a debandada do grupo petista do seu palanque e escalou o filho, Domingos Neto, para se encontrar, em Juazeiro do Norte, com o deputado José Nobre Guimarães. O encontro foi frustrado e o avanço das negociações já abria o caminho para o PT romper a aliança com o PSD e optar pelo DEM na disputa pela Prefeitura de Tauá. A decisão será oficializada, nessa quarta-feira, na Convenção Municipal do PT.



Com a mudança do cenário político na principal cidade da Região dos Inhamuns, o prefeito Fred Rego terá a campanha associada ao Governador Camilo Santana.