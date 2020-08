Superintendência de Obras Públicas avança na pavimentação do trecho Aracati e Boca do Forno

As obras de pavimentação entre os municípios de Aracati e Itaiçaba, passando pela localidade de Boca do Forno, avançaram mais uma etapa. Atualmente, está em execução o revestimento asfáltico no segmento, o que representa 71% dos serviços concluídos.

De acordo com o gerente de Obras Rodoviárias da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quirino Ponte, a expectativa é que esse trecho da CE-371 seja entregue neste segundo semestre.

“É uma obra que vai ajudar a fomentar o transporte dos viveiros produtores de peixe e camarão, uma das principais atividades da região. Além de dotar a população de condição de trafegabilidade durante todo o ano no seu ir e vir ao lazer, aos negócios, à saúde e à educação”, afirma.

Ao todo, são 12,39 km de rodovia pavimentada, que vai se conectar ao intervalo já existente da CE-371, que vai de Itaiçaba à BR-166 passando por Palhano. O novo trecho está passando por serviços de terraplanagem, pavimentação, revestimento, drenagem, sinalização e proteção ambiental.

As obras visam proporcionar que todos os cearenses, em especial a população dos municípios de Itaiçaba e Aracati, contem com a estrada pavimentada e em boas condições de trafegabilidade. O investimento no trecho é de cerca de R$ 8 milhões, do Tesouro do Estado.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará