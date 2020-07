Superlotação: Sindiônibus promete mais 140 ônibus na rua a partir de segunda

Mesmo com a diminuição de pessoas circulando nas ruas de Fortaleza, devido ao isolamento social, muitos ainda precisam se deslocar pela cidade para exercer suas atividades. Com a frota de ônibus reduzida na capital, as aglomerações no transporte coletivo tem gerado muitas reclamações por parte da população, desde o início da reabertura do comércio, principalmente em Fortaleza.

Diante da situação, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou, nesta sexta-feira (17) uma audiência para cobrar medidas efetivas sobre esse assunto, a órgão responsáveis. Como uma das medidas o Sindiônibus garantiu mais 140 ônibus a partir de segunda-feira (20), na Capital.

Durante a reunião com o MPCE, em resposta às denúncias de aglomeração, o presidente do Sindiônibus propôs o aumento de 140 carros, na frota de ônibus da Capital, a partir da segunda-feira (20).