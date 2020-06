A Câmara Municipal de Iguatu atendeu a solicitação do prefeito, Ednaldo Lavor, no último dia 12 de maio, aprovando dois projetos de leis que autorizavam a permuta de terrenos no município.

A lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito permitia que uma área pertencente ao município avaliada em R$ 2 milhões, pudesse ser trocada por um terreno particular com o valor de mercado abaixo de R$ 200 mil.

Confira mais detalhes com o correspondente Fernando Araújo: