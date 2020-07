Suspeito de matar prefeito de Granjeiro é preso no Crato, no Ceará

Suspeito de envolvimento no assassinato de João Gregório Neto, então prefeito de Granjeiro, no Ceará, foi preso na madrugada desta quinta-feira (9) no Bairro Muriti, no Crato, cidade do cariri cearense.

No último dia 20 de abril, outro suspeito de participar do crime, um homem de 31 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Militar na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. Ele foi detido após praticar um golpe.

Anteriormente, no dia 3 de março, a Polícia Civil do Ceará já havia prendido um suspeito, José Plácido, que é tio do atual prefeito de Granjeiro, Ticiano Tomé. O homem teria atrapalhado as investigações intervindo ao orientar testemunhas sobre o caso.

Tomé e o pai, Vicente Félix de Souza, de 60 anos, são suspeitos de envolvimento no assassinato de João Gregório Neto, então com 54 anos. Após a morte dele, o vice-prefeito assumiu a prefeitura do município.

Outros três presos pelo homicídio foram identificados como Carlos Alberto Ferreira Cavalcanti, Ronndinere Francino de Andrade e Carlos César Gonçalo de Freitas.

O crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2019, quando “João do Povo”, como era mais popularmente conhecido, foi morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do Açude do Junco, no município do Cariri.

Segundo a Secretária de Segurança Pública, a principal hipótese de motivação do crime é política.