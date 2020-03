Suspensão de aulas: Camilo Santana mostra bom senso e contribui nas ações voltadas a barrar coronavírus

O Governador Camilo Santana (PT), ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), dá uma demonstração de bom senso e uma importante contribuição nas medidas para barrar o alastramento do coronavírus ao anunciar, nesta segunda-feira, a suspensão das aulas na rede de ensino estadual. Com base na decisão do Chefe do Executivo Estadual, a situação é de emergência no Ceará.

Camilo assinou um decreto instituindo a vigência da medida a partir dessa quarta-feira (18) e recomendou, também, a rede particular de educação que adote o mesmo procedimento. O decreto que disciplina a suspensão, por 15 dias, das aulas em escolas estaduais e universidades do Estado, tem outra determinação: a proibição de aglomerações, com mais de 100 pessoas, em eventos que tenham o apoio do poder público.

Camilo anunciou, ainda, o cancelamento das férias dos servidores públicos de saúde e a obrigatoriedade de higienização dos transportes públicos da Grande Fortaleza e Interestadual. O Governador comunicou, também, o envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com pedido para a suspensão de voos internacionais para o Cear&aacut e;. Hoje , a cidade de Fortaleza tem um centro de conexões de voos internacionais, com embarques e desembarques diários.

Isolamento

O isolamento e a diminuição do contato social representam as principais ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como medidas urgentes para inibir a expansão do Covid-19. O Ceará registrou, até o final da tarde desta segunda-feira, 9 casos confirmados de coronavírus.

Com a suspensão das aulas, há menos mobilidade da população e mais proteção contra a doença que, pelas previsões do Ministério da Saúde, terá uma explosão nessa segunda quinzena de março e no mês de abril. O Brasil passou a registrar a transmissão comunitária do vírus, o que pressupõe, entre especialistas, o avanço da pandemia.

Comitê de plantão

Há poucos dias, o Governador Camilo Santana, ao oficializar a liberação de R$ 45 milhões para ações na área de saúde, anunciou a criação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. O Comité se reuniu, nesta segunda-feira, pela primeira vez, analisou o cenário do coronavírus, o impacto da doença na rede de saúde e as medidas que deveriam ser adotadas para contenção da doença. As ações começaram a ser colocadas em prática, mas, além do esforço do poder público, a população precisa seguir as recomendações médicas para maior proteção contra o coronavírus.