Suspensão do mandato por 30 dias do deputado estadual André Fernandes repercutiu nacionalmente

Ao saber sobre a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará, o senador carioca pelo Republicanos, Flávio Bolsonaro, através de suas redes sociais, enviou solidariedade ao colega de partido.



Para o senador, houve um ato de censura por parte dos parlamentares cearenses que votaram pelo sim à cassação temporária do deputado cearense.

Flávio Bolsonaro afirma ainda que André Fernandes deve se orgulhar por fazer oposição ao governo do Estado.

André Fernandes sofreu a punição após ser acusado de quebra de decoro parlamentar, ao acusar sem provas o deputado Nezinho Farias, do PDT, de ter relações com o crime organizado.



Por 29 votos a favor, onze contra e 3 abstenções, foi confirmada a punição de suspensão do mandato. Durante a punição, André Fernandes não receberá o salário de R$ 25 mil, assim como as verbas de auxílio parlamentar. Além disso, o deputado suspenso fica proibido de comparecer na Assembleia Legislativa do Ceará.