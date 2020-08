Tasso debate papel das mulheres nas eleições durante encontro do PSDB

O senador Tasso Jereissati participou, na tarde desta sexta-feira (14), de uma reunião remota com mulheres do PSDB cearense. O encontro, realizado pelo Secretariado das Mulheres no Estado, reuniu parlamentares e pré-candidatas do partido que participarão das eleições municipais no mês de novembro próximo. Durante a live, Tasso destacou a necessidade de engajamento das mulheres no debate político e na formulação das políticas públicas.

A ética e o espírito público são características das mulheres. Deposito enorme confiança nas candidaturas das mulheres do PSDB no Ceará. Ainda temos grandes desafios a serem superados. Nessa pandemia ficou demonstrado o expressivo contingente de pobreza que ainda temos em nosso Estado, disse.

Ao iniciar o encontro, a presidente do Secretariado estadual do PSDB Mulher, Maria Jesus Bertoldo, resgatou a história política do senador, relacionando projetos desenvolvidos nas suas três gestões no Governo do Estado do Ceará e no Senado Federal, ressalvando sua luta em prol da aprovação do Marco Regulatório do Saneamento.

Líder do Partido na Assembleia Legislativa, a deputada Fernanda Pessoa relacionou os projetos executados no Ceará nas suas gestões e a participação direta da ex-primeira dama, Renata Jereissati. “Foram inúmeras ações de fortalecimento do artesanato cearense com investimentos na qualificação e na geração de novos negócios”.

Também presente no encontro, a vereadora de Caucaia e pré-candidata a Prefeita do Município, Emilia Pessoa, defendeu maior participação das mulheres na política.

Em Caucaia, as mulheres representam 52% de eleitorado. Estamos em um município cheio de desafios. Basta ver a questão da segurança pública que nos preocupa bastante.

O presidente do Diretório Estadual do PSDB, Luiz Pontes, ressaltou que eventos dessa natureza serão cada vez mais frequentes no PSDB e que o partido estimula o surgimento de mais lideranças femininas na política, sem as quais a efetiva legitimidade, a liberdade e a soberania ficarão comprometidas.