Tasso destaca investimentos em saneamento básico no município de Juazeiro do Norte

O Senado aprovou, nesta quarta-feira(02) em sessão remota, a contratação de empréstimo entre Juazeiro do Norte e a Corporação Andina de Fomento – CAF, no valor de até oitenta milhões de dólares. “Esses recursos serão destinados para o financiamento parcial do “Programa de Saneamento e Infraestrutura” do Município”, disse Tasso.

Na mesma sessão foi aprovada também Medida Provisória que libera R$ 5 bilhões para o setor de turismo. Ao votar favorável à matéria, o senador Tasso Jereissati ressaltou a importância para o setor “nesse momento de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus’.