Tasso e Luiz Pontes destacam aliança que apoia candidatura de Roberto Pessoa em Maracanaú

O senador Tasso Jereissati e o presidente do diretório estadual do PSDB, Luiz Pontes, gravaram mensagens de apoio ao deputado federal Roberto Pessoa, que oficializou nesta terça-feira (8) sua candidatura a prefeito de Maracanaú. O PSDB realiza sua convenção municipal no Buffet Monterey, com uma aliança que reúne outros 8 partidos – PROS, REPUBLICANOS, MDB, PSD, PSL, PMN, PC do B e PTB.

Para o senador Tasso, Maracanaú precisa da volta de Roberto Pessoa “para dar uma nova visão, agora mais moderna, mas a sua visão de administrador público para a cidade.” Já o presidente do PSDB-CE, Luiz Pontes, destaca que Maracanaú é um exemplo da unidade do PSDB e dos demais partidos coligados, que trabalham para desenvolver o município.

Roberto Pessoa administrou Maracanaú por dois mandatos consecutivos, de 2005-2008 e 2009-2012. Ao final do ciclo de sua gestão, elegeu como sucessor o atual prefeito Firmo Camurça. Firmo se reelegeu em 2016 e cumpre o segundo mandato.

Eleito em 2018 à Câmara Federal, Roberto Pessoa decidiu, em 2019, articular sua candidatura à Prefeitura de Maracanaú, agora tendo como candidato a vice-prefeito Neton Lacerda, indicado pelo PROS. A coligação de Roberto Pessoa disputará as 21 vagas na Câmara Municipal de Maracanaú com 213 candidatos.