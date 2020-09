Tasso não impõe, mas desejo é o PSDB na aliança com o PDT na Capital

O presidente da Executiva Regional do DEM, Chiquinho Feitosa, tem trocado telefonemas com o senador Tasso Jereissati (PSDB) para afinarem o discurso e anunciarem, na próxima semana, uma aliança com o PDT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Chiquinho se encontra em Portugal, mas está antenado com a sucessão municipal.

O último ponto de resistência é o ex-deputado estadual Carlos Matos que é pré-candidato a prefeito. Matos não entusiasmou os tucanos, nem a cúpula do DEM, mas quer que o PSDB o garanta a candidatura à sucessão do prefeito Roberto Cláudio.

‘’O que posso dizer é que, nesse momento, o PSDB tem candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza, que é o deputado Carlos Matos’’, enfatiza o presidente da Executiva Regional do PSDB, Luiz Pontes, que, na terça-feira, participou de uma reunião com o deputado federal Roberto Pessoa e com o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. O pré-candidato Carlos Matos também esteve no encontro.

Vinte e quatro horas depois dessa reunião, Tasso conversou com Chiquinho, Luiz Pontes, Roberto Pessoa e Carlos Matos para avaliar – mais uma vez, o cenário da disputa pela Prefeitura. O encontro não avançou sobre o caminho mais certo para o PSDB em Fortaleza, mas o prefeito Roberto Cláudio já trabalha com a convicção de os tucanos estarão com o PDT na Capital.