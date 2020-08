Tasso viabiliza construção das escadarias do Cruzeiro de Itapebussu, em Maraguape

Recursos federais destinados pelo senador Tasso Jereissati para o município de Maranguape viabilizaram a construção das escadarias do Cruzeiro do distrito de Itapebussu. Em publicação em suas redes sociais, o Senador ressaltou a liberação do recurso, R$ 350 mil, e o impacto da obra que foi inaugurada na última sexta-feira. “O Projeto é fundamental para o incremento do turismo religioso na região, em especial para os devotos de São Miguel, padroeiro do Distrito”. Os recursos foram incluídos no Orçamento da União do ano de 2016.

A Festa de São Miguel, padroeiro do Distrito, acontece todos os anos no mês de setembro e a construção das escadarias era uma antiga reivindicação da Paróquia e dos devotos. Para o ex-deputado federal e atual Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da SUDENE, Raimundo Gomes de Matos, “a decisão do senador Tasso de destinar recursos para a construção das escadarias do Cruzeiro de Itapebussu é a comprovação de sua preocupação com as melhorias na infraestrutura de Maranguape. Esse projeto era um sonho antigo que o Senador conseguiu concretizar”.