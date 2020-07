Tauá: Obra de saneamento da Cagece tira o sossego de moradores

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (10), o correspondente Alverne Lacerda, relata a preocupação dos moradores de Tauá que estão sofrendo com problemas em uma obra da Cagece.

Segundo relatos de populares, a obra deveria ter sido concluída no dia 30 de junho. Alverne destaca que a obra deveria ser para uma ampliação de rede e teve inicio com todas as escavações feitas, porém não há sinais do seu fim.

Por conta do descarte indevido dos entulhos nas calçadas, as pessoas não conseguem transitar livremente, o que acaba sendo uma das principais causas de reclamações.

Confira na íntegra a participação do correspondente, Alverne Lacerda: