Taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública chega a 98% em Fortaleza, diz Secretaria da Saúde do Ceará

A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva para tratamento de pacientes com a Covid-19 é de 98% em Fortaleza e 77% no estado do Ceará. Os números se referem somente a hospitais da rede pública geridos pelo governo do estado. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará.

Os números fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

O governador Camilo Santana anunciou que entraram em operação 34 novos leitos de enfermaria para atendimento a pacientes com coronavírus no Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza. O funcionamento da unidade teve início no dia 22 de março com 210 leitos. O Hospital Leonardo da Vinci é uma unidade de saúde particular, até então desativada, que foi requisitada pelo Governo do Estado para dar suporte a eventuais confirmações de coronavírus no Ceará.