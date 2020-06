Temporários do INSS começam a trabalhar a partir desta segunda-feira

O Instituto Nacional do Seguro Social contará com 587 trabalhadores temporários a partir de segunda-feira (8); entre eles milhares de cerenses. Os profissionais vão trabalhar exclusivamente na análise de pedidos dos segurados. Eles fazem parte de um grupo de 5.332 servidores contratados para trabalhar por tempo determinado no órgão. No estado do Ceará foram disponibilizadas para inscrição cerca de 260 vagas, sendo 80 na capital. Ao final das fases de entrega de assinatura de termo de adesão pelos selecionados, veremos quantos foram contratados.

Os selecionados vão reforçar o atendimento nas Agências da Previdência Social e serviços administrativos, divididos entre concorrência específica (ex-servidores previdenciários) ou concorrência geral (militares inativos e aposentados de outros órgãos públicos para apoio administrativo), conforme detalhes do Edital. Os selecionados receberam orientações de como acessar o Sistema Eletrônico de Informação, ferramenta oficial do Governo Federal que substituiu tramitações em papel, incluir seus documentos e assinar o termo de adesão.

A jornada de trabalha será de 8 horas diárias a contar a partir desta segunda-feira no caso dos aposentados do INSS. Eles iniciarão as atividades com os cursos à distância na Escola da Previdência e a habilitação de benefícios fora das dependências do INSS, uma vez que a maioria faz parte do grupo de risco da pandemia.