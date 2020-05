Terceira etapa da entrega de kits alimentares para alunos da Rede Municipal inicia na próxima segunda

A entrega da terceira etapa dos kits de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza começa na próxima segunda-feira (25). De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, assim como nas edições anteriores, receberão o benefício os 231 mil alunos matriculados nos 579 equipamentos que compõem o parque escolar do município.

Cada kit contém 1 caixa com 12 ovos, 1kg de açúcar, 2 kg de arroz branco, 1 pacote de macarrão espaguete, 1 pacote de biscoito, 1kg de feijão, 1 garrafa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de farinha de mandioca e 1 pacote de farinha de milho. Os gêneros alimentícios ofertam carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, que colaboram com a imunidade dos alunos. Para a aquisição dos kits, nesta etapa, foram utilizados recursos municipais e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A entrega dos kits de alimentação tem o objetivo de complementar a alimentação dos alunos, durante o período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com as duas primeiras etapas da ação, realizadas em março e abril, o Município beneficiou os alunos com 4.600 toneladas de alimentos e 2.772.000 unidades de ovos.

*Com informações da Prefeitura de Fortaleza