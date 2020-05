Terminal da Parangaba passará por desinfecção feita pelo Exército nesta quinta

A 10ª Região Militar (10ª RM) realizará uma ação de desinfecção no Terminal de Integração da Parangaba, nas áreas de grande fluxo de pessoas nesta quinta-feira (7) a partir das 23h e durante a madrugada do dia. O objetivo da operação é contribuir para a contenção e minimização dos impactos causados pela COVID-19.

Aproximadamente 15 militares especialistas em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear atuarão nas plataforma do terminal, em todos os locais de uso coletivo, e contarão com o apoio logístico e de segurança de outros militares. As medidas contribuem para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

A ação de desinfecção está no contexto da Operação COVID-19, do comando Conjunto Nordeste. No Ceará, é fruto de uma parceria entre a 10ª RM, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza.