Teto da Câmara Municipal de Tianguá desaba após forte chuvas

Parte do teto da Câmara Municipal de Tianguá desabou após forte chuva na madrugada desse domingo (24). O prédio possui infraestrutura antiga e já apresentava rachaduras. Por conta disso, chegou a ser interditado pela Defesa Civil do Município, no dia 8 de maio. No momento do incidente ninguém se encontrava no local.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Cléber Fontenele, o prédio tem uma estrutura bem antiga. Foi construído em meados de 1966. Há alguns dias foram detectadas rachaduras na parede externa e o muro, que dá acesso ao Plenário, estava cedendo. Chamamos os responsáveis para dar uma olhada e notaram que aquilo era um fato bastante preocupante.

Em Tianguá, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu apenas 0.6 milímetros entre as 7 horas de domingo (24) e 7 horas desta segunda-feira (25). Nas cidades vizinhas, no entanto, houve maiores volumes.