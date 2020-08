Times cearenses se dão bem no fim de semana

Os bons ventos do futebol cearense começaram a soprar no sábado com a vitoria do Fortaleza por 3 a zero diante do Bragantino, no Castelão. Os gols foram marcados por Wellington Paulista, duas vezes, e Romarinho. O Leão do Pici soma 8 pontos e tem a sétima colocaçao no Brasileiro, em 6 jogos.

Já no domingo, foi a vez do Ceará conquistar mais 3 pontos. O Vovô foi até Goiânia e aplicou dois a zero sobre o Atlético-GO. Vina e Lima garantiram a vitória. O Alvinegro de Porangabussu soma 7 pontos, ficando na 11° posição da tabela da Série A, também em 6 jogos.

Por último, o Ferroviario goleou o Treze da Paraíba por 3 a zero, na casa do adversário. William Lira, Diego Lorenzi e Wesley garatiram a vice-liderança do grupa A da Série C do Brasileiro, com 9 pontos em quatro jogos.

Na próxima rodada, o Tubarão da Barra encara o Manaus FC , domingo(06), às 18h00, no Castelão.

Já pela série A, vai ter Clássico-Rei, quarta-feira(02), também no Castelão, às 19h00.