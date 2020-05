Todos os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza tem registros de mortes por coronavírus

Todos os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) já registram mortes confirmadas em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A área compreende, além da capital cearense, mais 18 cidades.

As informações são referentes à última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que atualiza em tempo real a situação da infecção viral no Estado.

Até às 9h21 da manhã desta quarta-feira (27), horário da última atualização da plataforma IntegraSUS, o Ceará tem registrado 37.143 mil casos confirmados do novo coronavírus e 2.630 óbitos.