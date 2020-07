Trabalhadores nascidos em abril podem sacar grana do FGTS a partir da próxima semana

Milhares de trabalhadores cearenses nascidos em abril começam a receber, a partir da próxima semana, a grana do pagamento do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O crédito, disponível na segunda-feira (20), será realizado em poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa para os trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas do FGTS do trabalhador.

Os trabalhadores podem consultar o valor creditado por meio do aplicativo Caixa Tem. O crédito ocorre de forma escalonada de acordo com o nascimento dos beneficiados. Quem nasceu em abril terá o dinheiro na conta na segunda-feira, mas só poderá realizar o saque e transferência a partir do dia 05 de setembro.

Veja:

Aqueles que não tiveram o valor creditado automaticamente devem acessar o aplicativo FGTS para complementar seus dados cadastrais e assim receber o crédito em uma poupança social digital.

Canais de consulta

A CAIXA disponibiliza os seguintes canais de atendimento para o Saque Emergencial FGTS.

APP FGTS

Consultar o valor do saque;

Consultar a data em que o recurso será creditado na poupança social digital, conforme calendário;

Informar que não deseja receber o valor do saque;

Solicitar o desfazimento do crédito efetuado na poupança social digital.

Site fgts.caixa.gov.br

Central de Atendimento CAIXA 111, opção 2

Internet Banking CAIXA