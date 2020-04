Trabalhadores que se inscreveram no site ou aplicativo recebem dinheiro do auxílio nesta sexta-feira

A primeira parcela do auxílio emergencial para quem se inscreveu no aplicativo começa nesta sexta-feira (17). Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas que se inscreveram entre 7 e 10 de abril estão aptos a receber a grana extra. Já os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o dinheiro nessa quinta-feira.

A inscrição por meio dessas plataformas é necessária apenas para quem não estava no Cadastro Único até 20 de março, nem recebem o Bolsa Família.

As duas parcelas seguintes do auxílio serão depositadas conforme o mês de nascimento do beneficiário. O dinheiro será depositado na conta dos trabalhadores. Vale lembrar que não é necessária corrida e aglomeração de pessoas nas agências e nas lotéricas.