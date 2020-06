Trabalho infantil é encontrado por fiscalização em 70% dos lixões vistoriados no Ceará

Uma equipe da Fiscalização do Trabalho constatou a presença de trabalho infantil e outras irregularidades foram em lixões fiscalizados no Ceará. Em 70% dos 18 lixões vistoriados, foram encontradas crianças e adolescentes trabalhando. As ações vêm ocorrendo há pelo menos um ano.

Nessa quinta-feira, a equipe encontrou no lixão de Pacajus, problemas como a mistura de recicláveis com lixo doméstico, urbano e hospitalar. O trabalho de fiscalização foi retomado no município devido ao número de denúncias sobre as condições irregulares do local.

Com o monitoramento, a fiscalização cria relatórios e um mapeamento da situação, usados posteriormente em ações de cobrança ao poder público e órgãos responsáveis pela administração desses lixões.